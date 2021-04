Washington Alemán insta a una vacunación acelerada de la población

El médico epidemiólogo Washington Alemán se refirió a las nuevas medidas impuestas por el COE Nacional, ante el aumento de casos de Covid-19.

Si bien aplaude e indica que la restricción de movilidad es una importante ayuda, afirma que hay situaciones que son extremadamente urgentes.

Por ello, Alemán considera que la vacunación es la medida más urgente para poder enfrentar a la pandemia.

Indicó que la corresponsabilidad de la ciudadanía es fundamental, pero esta no siempre es bien vista por la población. De ahí que una restricción de movilidad no es la solución ante una población que ha dado muestras de no respetar las normas.

De esta manera, indica que el éxito en la lucha contra la Covid-19 debe ser con una vacunación rápida. En el menor tiempo posible vacunar al mayor porcentaje de la población.

Así mismo, Washington Alemán se refiere a la cantidad de ofertas de vacunas que hay actualmente. De esto, dijo que todas son adecuadas.

Inclusive, afirmó que la cuestionada AstraZeneca tiene beneficios que ayudarán a evitar que las cifras de contagiados y muertos vayan en aumento.

