William, Kate, Harry y Meghan reaparecen juntos en Windsor

Los príncipes William y Harry aparecieron este sábado con sus esposas, Kate y Meghan, en el castillo de Windsor, donde contemplaron juntos las ofrendas florales a la reina Isabel II, fallecida el jueves.

Las dos parejas, a las que se considera distanciadas desde hace años, caminaron bajo a los aplausos de la multitud; con la cual se detuvieron largamente a conversar, según imágenes de televisión.

Vestidos de riguroso luto, los nuevos príncipes de Gales, William y Kate, y los duques de Sussex, Harry y Meghan, miraron las flores, las tarjetas y dibujos de niños depositados ante el castillo de Windsor, antes de acercarse a los súbditos allí reunidos.

Esta es la primera vez en más de dos años los dos hermanos, hijos del rey Carlos III y nietos de la reina Isabel II, son vistos juntos.

El distanciamiento entre los hijos del nuevo rey Carlos III y la difunta Diana comenzó cuando Harry y Meghan decidieron retirarse de la monarquía en 2020 para instalarse en Estados Unidos.

Pero la ruptura se consumó en marzo de 2021, cuando los duques de Sussex confiaron, en una explosiva entrevista en la televisión estadounidense. Durante la entrevista, confersaron que Kate hizo llorar a Meghan y acusaron a la familia real de racismo.

Desde entonces, Harry mantenía relaciones tensas con su hermano William y con su padre. No obstante, Carlos III, el viernes , expresó su «amor» por él y su esposa Meghan en su primer discurso televisado como rey.

En la gran avenida que conduce al castillo y fortaleza de Windsor, que fue la residencia de fin de semana de Isabel II y donde decidió instalarse en el último año, las dos parejas estuvieron cerca de una hora dando la mano a la gente, hablando y recogiendo los ramos de flores que les entregaban.

The Prince and Princess of Wales and The Duke and Duchess of Sussex meet members of the public and view the flowers and messages that have been left outside Windsor Castle in tribute to The Queen. pic.twitter.com/lq95fcWB8W