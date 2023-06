El alcalde de Daule, Wilson Cañizares, lamentó que desde el mes de febrero del 2023 se incrementó la delincuencia y habla de que se han triplicado los casos de sicariato, extorsiones, ataques con bombas que tienen en zozobra a toda la población.

Los indices de violencia han obligado al Alcalde de Daule a pedir ayuda al gobernador del Guayas y el ministro del Interior, Juan Zapata, para que la ayuda se haga efectiva. Desde el Gobierno, asegura Cañizares la respuesta constante es que este incremento es producto de las acciones que las fuerzas del orden están ejecutando contra la delincuencia.

Cañizares denunció que él y sus colaboradores cercanos han recibido amenazas directas desde la Penitencia del Litoral contra ellos y sus familias por ejecutar reuniones con autoridades militares y policiales en busca de controlar la ola delictiva.

El burgomaestre del cantón dijo que pese a que el jueves 29 de junio el Director Zonal de la Policía Nacional dispuso que se brinde seguridad para él hasta el momento no tiene ‘seguridad ni personal, peor del Estado’, dijo.

Cañizares cuestionó que desde el Gobierno no se pueda controlar al cabecilla de esta organización delictiva, que dijo no poder revelar por seguridad, que desde la Penitenciaría ordena qué delitos cometer. El Alcalde reveló que el Ministro del Interior está al tanto de toda esta preocupante situación, pero que no existe una respuesta concreta. «De pronto esperan que esté muerto para después decir, no le dimos protección», lamentó el funcionario.

El Alcalde dijo que siente miedo por su integridad y la de su familia e insistió al Gobierno Nacional disponer la implementación de acciones concreta y equipar a las fuerzas del orden.

