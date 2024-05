Presidentes de cartón, zapatos… ¿Cuál fue el eje del Informe a la Nación de Noboa?

Cientos de figuras de cartón del presidente Daniel Noboa con la banda tricolor invadieron las calles durante el Informe a la Nación. Sus zapatos provocaron revuelo y su discurso del 24 de mayo de 2024 no logró trascender.

Tras seis meses en el cargo, Noboa habló menos de 30 minutos frente a un centenar de invitados y con transmisión a nivel nacional. Sin embargo, intentó abordar cinco ejes: seguridad, social, infraestructura, desarrollo económico e institucional.

Sus cortas frases fueron intercaladas con videos de carácter promocional. Se presentaron testimonios e historias, pero ningún nombre del personaje en cuestión.

Noboa tiene una curva de aprobación descendiente, señala la académica e investigadora en comunicación y política Caroline Ávila. Y el informe a la Nación se aprovecha para generar un efecto en esa curva, señala.

“La estrategia que yo vi del baño de masas de los ‘Noboa’ de cartón era más, en mi opinión, una suerte de tratar de hablarle a su grupo que está afín a él y energizarla”.

Eso, dice la académica, es forma más que fondo. “Pero nunca la forma va desconectada con el propósito político comunicacional de mayor trascendencia”.

Sobre los zapatos del Presidente, los atuendos o estéticas del Informe a la Nación, Ávila señala que en política nada es improvisado. Se puede pensar, dice, que fue planeado aunque es difícil asegurarlo. Los zapatos, sostiene, no perjudican al Presidente, pero tampoco le benefician, sino que le dejan en stand by.

“Solo por eso me atrevo a pensar que los zapatos no estaban desde una perspectiva deliberada. Pero si es que lo estaban, quiere decir que el Gobierno no le está apostando al éxito de su gestión, sino a jugar a la distracción, más que a la contundencia de sus acciones y eso ya, de por sí, sería muy triste”.

De acuerdo con Ávila, los silencios también comunican y el análisis debe hacerse a partir de ambos puntos.

«Entonces qué es lo que no se dijo justamente, diremos que llama la atención porque se puede aprovechar este espacio para plantear los tonos, los atributos como decimos los académicos, de esa narrativa«, señaló Ávila.

El analista político, Pedro Donoso, coincide en que la forma es importante a la hora de comunicar. «Banalizar esta discusión también es importante para llegar a los sectores sociales que consumen la banalización», explica.

Derechos Humanos

Human Rights Watch (HRW) denunció que Ecuador ha sido escenario de “abusos” en el contexto del ‘conflicto armado interno’, una “decisión infundada” decretada hace más de cuatro meses.

En una carta pública a Noboa, HRW dijo que ha documentado múltiples violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad desde el anuncio del conflicto armado interno. Supuestamente se habrían perpetrado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión y hasta tortura.

«Muchas personas detenidas en el país, aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Aunque la Policía y el Ejército están obligados a informar a los fiscales sobre las detenciones que llevan a cabo», señala la carta de HRW.

«Entre enero y abril, Human Rights Watch entrevistó a una docena de víctimas de abusos, a sus familiares y abogados; solicitó información a múltiples ministerios e instituciones del Estado; analizó 33 fotografías y videos publicados on-line», precisó el organismo.

Además, dijo que los militares, que realizan intervenciones en las cárceles, «han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica«.

La organización de derechos humanos también critica la falta de medidas para prevenir las violaciones a los derechos humanos y para exigir una rendición de cuentas.

Para Ávila, luego de la carta de Human Rights Watch, en el marco de su primer eje el Presidente pudo defender su gestión o hablar del plan Fénix. “El silencio en algunos casos podría ser una suerte de aceptación”.

Olón salpica a los funcionarios

La polémica por la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, salpicó a ministros, a la primera dama y al propio Noboa.

Para Ávila puede ser contraproducente referirse a este caso desde el atril. Apunta que lo único que se hace con eso es dar fuerza a una historia que está muriendo.

“Me parece que es la razón por la cual algunos de los temas ausentes no se abordan”. Se trata, dice, de temas que, por ejemplo, no tienen defensa como el caso de Olón.

Donoso recuerda que no se habló del tema, pero en uno de los videos se mencionó a especies en peligro y temas relacionados a las licencias ambientales otorgadas.

«Este Gobierno ha dado ese tipo de señales, de poner las crisis bajo la alfombra. Me parece que es bastante común», dice el analista.

El futuro

Noboa no se refirió al futuro del país, su participación política o planes para los siguientes seis meses.

Donoso apunta que en el discurso de Noboa «no vi el concepto del Nuevo Ecuador a futuro, se habló de lo que se hizo, de lo que se hace, pero no de lo que va a hacer». Y las consecuencias podrían incluir que las acciones a futuro las tomen otras personas.

Ávila concuerda en que no hubo mención a futuro, aunque este tipo de espacios suelen ser óptimos para hacer menciones de qué es lo que va a venir los próximos seis meses.

«Recuerdo que a Torres, al viceministro, se le escuchó decir que, por ejemplo, que ahora iban a poner más pie en el acelerador sobre la obra social y la obra pública, pero nada de eso mencionó el presidente en su discurso», insiste Ávila.

Crisis diplomática con México

Una de las mayores crisis que ha enfrentado el país en los últimos días ha sido el conflicto con México por la incursión a su Embajada, en Quito, para la detención del exvicepresidente, Jorge Glas.

Glas ingresó a la Embajada mexicana el 17 de diciembre del 2023, días después se emitió una orden de captura en contra por presunta malversación de fondos públicos en las obras de reconstrucción de Manabí por el terremoto de 2016.

Sobre el hecho, Noboa hizo una mención indirecta en su discurso: «El nuevo Ecuador no tranza con el narcotráfico, no tranza con la narcopolítica, no tranza con los terroristas ni ninguno de sus disfraces históricos».

«El nuevo Ecuador tampoco cede ante presiones externas o incluso de ciudadanos que se hacen llamar ecuatorianos y hasta quieren que se sentencie a su país», dijo sin nombrar a nadie, pero como claro mensaje al expresidente Rafael Correa.

En la víspera a este discurso publicó un polémico video en redes sociales donde mandaba «a llorar a la llorería» al expresidente, quien pidió presiones internacionales a nivel político y jurídico contra el Gobierno de Noboa para evitar que se repitiese un episodio similar al del asalto a la Embajada mexicana.

El jueves 23 de mayo, el Gobierno de Ecuador acogió con beneplácito la decisión unánime de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya de rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de México respecto a la invasión de la embajada mexicana.

