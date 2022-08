Frente al Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se pronunció este miércoles 24 de agosto de 2022. Aseguró que Rusia «debería detener incondicionalmente el chantaje nuclear» y «retirarse por completo» de una planta atómica en Ucrania.

El mandatario se refirió así a la central nuclear de Zaporiyia, la cual lleva semanas en el misterio. Varios países, informa DW, han manifestado sus temores ante la posibilidad de un desastre en la mayor central nuclear de Europa. Desde principios de marzo, la central está ocupada por el ejército ruso y ha sido el objetivo de recurrentes bombardeos. Rusia adjudica los bombardeos a Ucrania y viceversa.

Zelenski sobre el futuro del mundo

A la par, Zelenski le dijo a la ONU que «el futuro del mundo se está decidiendo en Ucrania”. Además alertó que si Rusia gana el conflicto, llevará la guerra a otros países e insistió en que los invasores deben abandonar el país y, además, rendir cuentas por la agresión.

La intervención de Zelenski al Consejo de Seguridad de la ONU coincide con los seis meses del inicio de la invasión rusa. Previamente, los representantes de las naciones votaron para decidir si el líder de Ucrania debía o no participar en la sesión.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, insistió en que su país no tiene nada en contra de que el Zelenski se pronuncie en la reunión. Puntualizó que no apoya que lo haga por videoconferencia, ya que es algo que no se permite a otros Estados miembros.

Trece de los quince Estados miembros se pronunciaron a favor de escuchar al presidente ucraniano por videoconferencia. China se abstuvo y únicamente Rusia se expresó en contra.

Con información de | DW/AFP