Los usuarios ya saben que WhatsApp les da siete minutos para que borren un mensaje en el caso de arrepentirse luego de haberlo enviado.

Pero hay muchas ocasiones en las que esos siete minutos no son suficientes y los usuarios reportaron esa situación, por lo que WhatsApp decidió aumentar el tiempo para que borres tu mensaje enviado por error o por otra circunstancia.

Según Yahoo, ” la nueva versión 2.18.31 para iOS ha aumentado el tiempo para borrar el mensaje de todos los usuarios hasta alcanzar 1 horas, 8 minutos y 16 segundos”.

Los usuarios dicen que es mejor que el tiempo aumente, pues muchas veces envían mensajes en momentos de ira que desaparece mucho tiempo después que tan solo siete minutos, más allá de que la probabilidad de que el receptor no vea el mensaje dentro de esa hora es muy pequeña.

A new WhatsApp for iOS update (2.18.31) is available on AppStore.

It is a bug fixes update, but it has the new “Delete for everyone” limit, that’s 1 hour, 8 minutes and 16 seconds.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 de marzo de 2018