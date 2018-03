Darius Foreman, de 13 años de edad, construía una casita del árbol en su residencia en Maryland, Estados Unidos, cuando sufrió un accidente.

El joven cayó sobre una tabla de un metro y medio de largo que tenía un tornillo en ella. El joven se clavó el tornillo en el cráneo pero sobrevivió.

Según RT, “Como consecuencia, una parte de la madera con un gran tornillo de construcción impactó con fuerza en la cabeza del adolescente y perforó su cráneo, poniendo la vida de Foreman en grave peligro”.

Foreman fue trasladado a un hospital en helicóptero en donde los cirujanos realizaron los trabajos necesarios para que las heridas del joven no le causaran daño a pesar de que el tornillo quedó solo a un milímetro de tocar su cerebro.

13-year-old Maryland boy survives freak accident after 6-inch screw lodges in his skull. Doctors say he was a “millimeter” from death https://t.co/QcoMhB5qyj pic.twitter.com/B1632DkPYG

— WTTE FOX 28 (@fox28columbus) 28 de enero de 2018