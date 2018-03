Los científicos que descubrieron una nueva especie de araña decidieron nombrarla ‘Eriovixia gryffindori’ en honor a la película de Harry Potter.

El aspecto del arácnido recordó a los científicos el pasaje de la película en la que los jóvenes magos visten un sombrero para ver a qué casa de la escuela son direccionados.

Según el portal RT, ” El animal hallado en el estado de Karnataka, de 7 milímetros de longitud, es un arácnido “pequeño, críptico y nocturno” que “se refugia en el follaje seco durante horas” como mecanismo de camuflaje”.

El peculiar aspecto del animal forma parte de una serie de características que lo hacen único. Esta especie forma parte de una lista de seis nuevas clases de arácnidos que los científicos del mundo descubrieron en los últimos meses.

@jk_rowling We named a spider, after the sorting hat, from the films! :) Meet Eriovixia gryffindori. Link to paper: https://t.co/XpGcCy4TO6 pic.twitter.com/Qwf1fid7W7

— Javed Ahmed (@curiocritters) December 10, 2016