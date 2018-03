La Corte Suprema de Estados Unidos negó el lunes el pedido de un grupo de demandantes ecuatorianos que querían cobrar una sentencia por contaminación en la Amazonía ecuatoriana por 9.500 millones de dólares.

Sin embargo, esa instancia negó el pedido del abogado estadounidense Steven Donzinger, que defiende a los ecuatorianos y que buscaba cobrar en suelo estadounidense un fallo del 2011 de un juez ecuatoriano.

La demanda empezó en 1993 cuando un grupo de habitantes de la Amazonía demandó a Texaco por la contaminación generada entre 1964 y 1990. Esa empresa fue adquirida a inicios de este siglo por Chevron y la demanda quedó en manos del gigante petrolífero. Desde 2014, la demanda en Estados Unidos pasó por varios circuitos hasta el pronunciamiento de hoy.

Texaco y luego Chevron han sostenido que repararon las zonas contaminadas en la década de 1990.

Esa empresa estadounidense celebró en un comunicado la decisión judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos aduciendo que la decisión “ratifica un dictamen de primera instancia que concluyó que la sentencia ecuatoriana por $9.500 millones contra Chevron fue producto de fraude y chantaje y es inejecutable en Estados Unidos”.

Se refiere a que los abogados de Chevron lograron demostrar que el fallo en Ecuador presuntamente fue producto de actos de corrupción entre otras razones porque la sentencia del juez ecuatoriano tenía largos pasajes que eran copia textual de allegados a Donzinger y los demandantes.

La Procuraduría General de Ecuador dijo en un comunicado que la decisión de esa corte estadounidense “dentro de una controversia que sostienen comunidades amazónicas y Chevron… de la que el Estado ecuatoriano no ha sido parte, no surte efectos fuera de los Estados Unidos, no invalida la sentencia de una corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada”.

Añadió que “lo que es más grave” es que el fallo no se refiere “a la responsabilidad legal y moral de Chevron por décadas de contaminación en el oriente ecuatoriano y sus maniobras para ocultarla”./AP