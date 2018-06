En la localidad de Madhya Pradesh, India, un leopardo de tres años de edad cayó accidentalmente a un pozo en el que quedó atrapado.

Cuando los residentes en la localidad se dieron cuenta de lo sucedido decidieron ayudar al animal que estaba atrapado y se las ingeniaron para sacar al fenilo gigante.

Según RT, ” Para el rescate unieron esfuerzos integrantes del servicio forestal local y habitantes de la aldea de Dhundi. Juntos construyeron una escalera de bambú de seis metros de longitud, con la cual el animal salió del pozo”.

Según reportes de medios locales, el leopardo pudo haber caído en el pozo mientras buscaba agua.

Another great & successful effort by the #ForestDepartment in rescuing a #leopard somewhere in India from an open well. Absence of unruly mob around always makes things easier for the field staff. #SHER thanks and congratulates the team behind.

(video courtesy @BittuSahgal Sir) pic.twitter.com/9bfqU3Jp8I

— SHER (@sherspeak) 2 de junio de 2018