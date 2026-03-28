Multan a ecuatoriano por ingresar insumos del caldo de salchicha a Florida

Foto referencial de un perro de raza beagle mientras realiza sus inspecciones a los equipajes de los viajeros en los aeropuertos de Estados Unidos.

Tras una exhaustiva revisión de canes especializados en el aeropuerto de Florida, se impidió que un ciudadano ecuatoriano ingrese a territorio estadounidense con una salchicha -insumo principal del tradicional caldo de salchicha- según una publicación realizada el 27 de marzo de 2026 por la cuenta de X: @DFOFlorida.

“Un pasajero que llegó al aeropuerto de Florida procedente de Ecuador fue remitido a inspección por un agente de control, luego de que su perro policía, Orso, alertara sobre su equipaje”, resume la publicación que informa sobre los operativos policiales de control que realiza el gobierno de Estados Unidos.

La cuenta no es oficial del aeropuerto, pero se dedica a informa sobre percances, incidentes o novedades registradas en la terminal aérea de Florida.

“Tras la inspección, se descubrió que el equipaje del pasajero contenía carne de cerdo no declarada. Los artículos prohibidos no declarados fueron incautados y destruidos”, detalla la publicación.

En las fotografías se observa que se trata de tripaje relleno, insumo que forma parte del tradicional caldo de salchicha guayaquileño. Según la publicación de @DFOFlorida, el ecuatoriano recibió una multa civil.

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Las autoridades de Estados Unidos mantienen estrictos controles sobre el ingreso de alimentos, especialmente carnes y productos de origen animal, debido al riesgo de introducir enfermedades que puedan afectar la producción agrícola y ganadera del país. Estos controles incluyen inspecciones con perros entrenados para detectar olores específicos en equipajes.

No es la primera vez que ocurren estos hallazgos. En 2018, un can de la unidad K-9 del aeropuerto de Atlanta halló la cabeza de un cerdo hornado en el equipaje de un viajero que provenía de Ecuador.