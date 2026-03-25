Ecuatorianos venden cuy en calles de Nueva York y desatan polémica

Los conejillos de indias, considerados mascotas en Estados Unidos, están siendo asados ​​a la parrilla en plena calle de Nueva York.

Un grupo de migrantes ecuatorianos genera polémica en redes sociales luego de ser grabado preparando y vendiendo cuyes asados en plena vía pública en el sector de Queens, en Nueva York.

El video, de apenas 19 segundos, muestra a cuatro personas utilizando un fogón improvisado mientras manipulan el alimento, lo que rápidamente capta la atención de usuarios y se viraliza en distintas plataformas.

Llamados a intervención

En medio del debate, algunos comentarios en redes piden la intervención de autoridades migratorias como el ICE e incluso mencionan al presidente Donald Trump, solicitando acciones contra los involucrados.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre medidas tomadas por autoridades locales respecto al caso.

Cultura vs. Percepción

El hecho reabre una discusión recurrente en contextos migratorios: las diferencias culturales en torno a la alimentación.

Mientras en la región andina el cuy forma parte de la gastronomía tradicional, en Estados Unidos su percepción está más vinculada al ámbito doméstico como animal de compañía.

El caso evidencia cómo una práctica cultural puede generar debate al trasladarse a contextos distintos, especialmente en escenarios amplificados por redes sociales.