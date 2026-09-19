Incendio en Casitagua sigue activo y Quito mantiene la vigilancia 

El incendio en el sector de Casitagua permanece activo, mientras más de 95 000 personas se encuentran en sectores bajo distintos niveles de vigilancia por posible presencia de humo.

El incendio forestal en Pomasqui-Casitagua permanece activo la noche de este sábado 19 de septiembre. Con corte a las 20:00, el Municipio de Quito informó que el Cuerpo de Bomberos y las entidades municipales continúan desplegados para controlar el fuego y brindar apoyo a la población.

En el lugar trabajan 120 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito , junto con 14 personas encargadas de la gestión de crisis y 30 unidades contraincendios.

A las operaciones se suman tres aeronaves, 13 integrantes del FONAG, un tanquero y 10 funcionarios de la Unidad Patronato Municipal San José.

En el incendio de Casitagua trabajan 123 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, 30 unidades contraincendios y tres aeronaves. Municipio de Quito.

De acuerdo con el reporte municipal, el Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA) se ubicó en 53, correspondiente a una condición aceptable.

Monitoreo permanente de la calidad del aire

La Secretaría de Ambiente mantiene vigilancia permanente mediante las nueve estaciones de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire de Quito (REMMAQ).

Esta red permite identificar la concentración de contaminantes, evaluar las condiciones del aire y tomar decisiones frente a posibles afectaciones generadas por el humo del incendio.

Más de 95 000 personas en sectores priorizados

El Municipio estableció tres niveles de seguimiento por la posible presencia de humo.

En atención directa se encuentran 13 835 personas de cuatro barrios, entre ellos:

San José

Zona de Protección Pomasqui

Zona de Protección Pomasqui Santa Clara

Santa Clara San Rafael de Alugulla

En el grupo de posible afectación constan 1 725 personas de dos barrios:

Jhon Fitzgerald Kennedy

Jhon Fitzgerald Kennedy Las Tolas

Mientras que 80 154 personas de 22 barrios permanecen bajo vigilancia preventiva. Entre los sectores mencionados están:

La Florida

La Florida Pusuquí

Pusuquí Urbanización Pusuquí

Urbanización Pusuquí Sector Colegio Francés

Sector Colegio Francés Pusuquí Chico Alto

Pusuquí Chico Alto Cotocollao

Carcelén