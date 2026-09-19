Incendio en Casitagua sigue activo y Quito mantiene la vigilancia
La calidad del aire se mantiene en nivel aceptable, pero el Municipio mantiene sectores bajo atención directa.
El incendio en el sector de Casitagua permanece activo, mientras más de 95 000 personas se encuentran en sectores bajo distintos niveles de vigilancia por posible presencia de humo.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 22:00
El incendio forestal en Pomasqui-Casitagua permanece activo la noche de este sábado 19 de septiembre. Con corte a las 20:00, el Municipio de Quito informó que el Cuerpo de Bomberos y las entidades municipales continúan desplegados para controlar el fuego y brindar apoyo a la población.
En el lugar trabajan 120 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito , junto con 14 personas encargadas de la gestión de crisis y 30 unidades contraincendios.
A las operaciones se suman tres aeronaves, 13 integrantes del FONAG, un tanquero y 10 funcionarios de la Unidad Patronato Municipal San José.
De acuerdo con el reporte municipal, el Índice Quiteño de Calidad del Aire (IQCA) se ubicó en 53, correspondiente a una condición aceptable.
Monitoreo permanente de la calidad del aire
La Secretaría de Ambiente mantiene vigilancia permanente mediante las nueve estaciones de la Red Metropolitana de Monitoreo de la Calidad del Aire de Quito (REMMAQ).
Esta red permite identificar la concentración de contaminantes, evaluar las condiciones del aire y tomar decisiones frente a posibles afectaciones generadas por el humo del incendio.
Más de 95 000 personas en sectores priorizados
El Municipio estableció tres niveles de seguimiento por la posible presencia de humo.
En atención directa se encuentran 13 835 personas de cuatro barrios, entre ellos:
- San José
- Zona de Protección Pomasqui
- Santa Clara
- San Rafael de Alugulla
En el grupo de posible afectación constan 1 725 personas de dos barrios:
- Jhon Fitzgerald Kennedy
- Las Tolas
Mientras que 80 154 personas de 22 barrios permanecen bajo vigilancia preventiva. Entre los sectores mencionados están:
- La Florida
- Pusuquí
- Urbanización Pusuquí
- Sector Colegio Francés
- Pusuquí Chico Alto
- Cotocollao
- Carcelén
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