Un turista rumano fue baleado durante un asalto en la av. República de El Salvador, en Quito

Un ciudadano extranjero fue baleado tras resistirse a un robo en el norte de Quito.

Un ciudadano extranjero resultó herido de bala en medio de un asalto registrado la tarde de este domingo 20 de septiembre de 2026 en el sector financiero y comercial de Iñaquito, al norte de Quito.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 17:30 en las avenidas República de El Salvador y Suecia, en el interior de un establecimiento, de acuerdo al reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras una alerta emitida por los chats comunitarios del sector.

Al llegar, constataron la presencia de un hombre herido con un impacto de proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, a la altura del muslo.

Según la Policía Nacional, el ciudadano extranjero resultó herido, pero se encuentra estable.

La víctima era un ciudadano extranjero de nacionalidad rumana.

Según los testimonios recabados por los uniformados, un hombre armado ingresó al local comercial para amenazarlo y robarle sus pertenencias.

Al encontrar resistencia por parte del extranjero, el delincuente sacó un revólver y le disparó antes de huir.

Operativo y revisión de cámaras

Mediante la revisión preliminar de los videos de videovigilancia del establecimiento, las autoridades identificaron las características del agresor.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al punto para brindar los primeros auxilios al ciudadano herido y trasladarlo a una casa de salud.

Mientras tanto, la Policía Judicial inició las investigaciones y operativos en los alrededores para dar con el paradero del responsable.