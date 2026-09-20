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Quito

Un fallecido y tres heridos deja choque múltiple en La Comuna, al norte de Quito

El siniestro de tránsito se registró la noche de este domingo 20 de septiembre. Organismos de socorro mantienen cerrada la circulación vehicular en el sector.

Un accidente en el sector de La Comuna deja una persona fallecida y heridos.

ECU 911

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

20 sep 2026 - 22:07

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Un trágico siniestro de tránsito se registró aproximadamente a las 20:49 de este domingo 20 de septiembre en el sector de La Comuna, al noroccidente de Quito.

El impacto ocurrió en la intersección de las calles Humberto Albornoz y Fulgencio Araujo

De acuerdo con el informe preliminar emitido por el ECU 911, se trató de un choque múltiple en el que se vieron involucrados cuatro vehículos.

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Al momento las calles donde ocurrió el ccidente permanecen cerradas.ECU 911

Como resultado del impacto, los organismos de socorro confirmaron el deceso de una persona y tres personas heridas, quienes recibieron atención médica primaria en el sitio antes de ser evacuadas.

Despliegue de socorro y cierre vial

Tras la llamada de auxilio ingresada al ECU 911, se desplegó un contingente conformado por miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía Nacional.

Debido a la magnitud del accidente y para facilitar las tareas de atención, peritaje e inspección, la circulación vehicular en la zona permanece completamente cerrada

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar vías alternas y transitar con extrema precaución por los sectores aledaños.

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Equipos de emergencia se encuentran em el lugar realizando labores de atención y rescate.ECU 911

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