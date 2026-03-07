Autoridades verifican posible impacto ambiental, tras incendio de embarcación en Galápagos

La Dirección del Parque Nacional Galápagos informa que este sábado 7 de marzo del 2026 se recibió el reporte de un incendio a bordo de la embarcación turística Galaxy Daily, ocurrido a la altura de isla Santiago, dentro de la Reserva Marina de Galápagos.

De acuerdo con la información preliminar, los 16 pasajeros y 5 tripulantes fueron evacuados de manera segura y se encuentran a salvo, tras ser asistidos por otras embarcaciones que se encontraban en el área.

Según el reporte recibido, el incendio no pudo ser controlado y la embarcación se estaría hundiendo, por lo que no fue posible salvarla.

Ante esta situación, equipos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG), en coordinación con la Armada del Ecuador, a bordo de la embarcación Centinela, se dirigen al lugar para verificar el estado de la embarcación, evaluar posibles riesgos y activar los protocolos correspondientes.

De manera preliminar, se realizará la verificación de posibles impactos ambientales, considerando el riesgo de derrames de combustible u otros contaminantes, con el fin de tomar las acciones necesarias para proteger los ecosistemas marinos de la Reserva Marina de Galápagos.

La DPNG continuará monitoreando la situación y proporcionará información oficial conforme se disponga de nuevos reportes.