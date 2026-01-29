Colocan dique y un contenedor para detener contaminación por siniestro en la vía a Daule

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil trabaja en la zona para evitar que la contaminación avance hacia el río Daule.

El choque de un tráiler contra un expreso escolar en el kilómetro 26 de la vía a Daule generó un derrame de materiales peligrosos en una zanja que desemboca en el río Daule la mañana de este jueves 29 d enero del 2026.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al lugar y determinó que el tráiler transportaba adhesivo para cartones PVAC 3310, un material que “no representa un riesgo para la salud”.

Sin embargo, para precautelar el medioambiente, los bomberos hicieron un dique de tierra en el canal y colocaron barreras absorbentes para contener el derrame y evitar la contaminación del río Daule.

Según los Bomberos, esta medida funcionará hasta que la empresa propietaria del material proceda a retirar el producto derramado y realice los trabajos de remediación ambiental.

Producto del siniestro tres personas resultaron heridas, entre ellas una niña y un joven de 22 años que fueron trasladados a distintas casas de salud para recibir atención médica especializada.

Los moradores de la cooperativa 11 de Septiembre también estaban alarmados, ya que debido al derrame no contaban con acceso a agua.