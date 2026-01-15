Caos en la vía a Daule por choque de tráileres a la altura de la Penitenciaría del Litoral
Un siniestro de tránsito se registró en horas de la madrugada en Guayaquil, en la vía a Daule. Personal de tránsito gestiona la movilidad en la zona.
Caos en la vía a Daule por tráiler volcado a la altura de la Penitenciaría del Litoral.
Captura de pantalla
Compartir
Actualizada:
15 ene 2026 - 06:38
Dos tráileres chocaron en la vía Daule, en Guayaquil, la mañana de este jueves 15 de enero de 2026. El tráfico en la zona colapsó y se generaron largas filas de vehículos.
El siniestro se registró a la altura de la Penitenciaria del Litoral alrededor de las 05:30. El tráfico se extendió por más de siete kilómetros en la vía que se dirige a Guayaquil.
Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al lugar para gestionar la movilidad, mientras los conductores intentan dar la vuelta y salir del trancón.
Varias personas han decidido bajar de los vehículos de transporte de pasajeros y caminar. Mientras tanto, los vehículos pesados deberán ser remocados para habilitar la vía.
Este siniestro ocurre a día seguido de un atropellamiento que cobró la vida de una madre y su hija de seis años, también en la vía a Daule, en el sector de la cooperativa 11 de Septiembre.
Compartir