Caos en la vía a Daule por choque de tráileres a la altura de la Penitenciaría del Litoral

Caos en la vía a Daule por tráiler volcado a la altura de la Penitenciaría del Litoral.

Dos tráileres chocaron en la vía Daule, en Guayaquil, la mañana de este jueves 15 de enero de 2026. El tráfico en la zona colapsó y se generaron largas filas de vehículos.

El siniestro se registró a la altura de la Penitenciaria del Litoral alrededor de las 05:30. El tráfico se extendió por más de siete kilómetros en la vía que se dirige a Guayaquil.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al lugar para gestionar la movilidad, mientras los conductores intentan dar la vuelta y salir del trancón.

Varias personas han decidido bajar de los vehículos de transporte de pasajeros y caminar. Mientras tanto, los vehículos pesados deberán ser remocados para habilitar la vía.

Este siniestro ocurre a día seguido de un atropellamiento que cobró la vida de una madre y su hija de seis años, también en la vía a Daule, en el sector de la cooperativa 11 de Septiembre.