Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Caos en la vía a Daule por choque de tráileres a la altura de la Penitenciaría del Litoral

Un siniestro de tránsito se registró en horas de la madrugada en Guayaquil, en la vía a Daule. Personal de tránsito gestiona la movilidad en la zona.

Caos en la vía a Daule por tráiler volcado a la altura de la Penitenciaría del Litoral.

Captura de pantalla

Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

15 ene 2026 - 06:38

Unirse a Whatsapp

Dos tráileres chocaron en la vía Daule, en Guayaquil, la mañana de este jueves 15 de enero de 2026. El tráfico en la zona colapsó y se generaron largas filas de vehículos.

El siniestro se registró a la altura de la Penitenciaria del Litoral alrededor de las 05:30. El tráfico se extendió por más de siete kilómetros en la vía que se dirige a Guayaquil.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) llegó al lugar para gestionar la movilidad, mientras los conductores intentan dar la vuelta y salir del trancón.

Varias personas han decidido bajar de los vehículos de transporte de pasajeros y caminar. Mientras tanto, los vehículos pesados deberán ser remocados para habilitar la vía.

Este siniestro ocurre a día seguido de un atropellamiento que cobró la vida de una madre y su hija de seis años, también en la vía a Daule, en el sector de la cooperativa 11 de Septiembre.

Te puede interesar