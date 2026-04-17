Descubren dos nuevas especies de ranas del género pristimantis en los Andes de Ecuador

Rana Pristimantis melanops, que posee un iris oscuro con un anillo blanco alrededor de la pupila, y pertenecen al subgénero Huicundomantis.

Dos nuevas especies de ranas del género pristimantis fueron descubiertas en los Andes de Ecuador, en una zona de alta biodiversidad y endemismo, según anunció el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Los anfibios, bautizados como 'pristimantis cayapas' y 'pristimantis dinardoi', fueron hallados por un equipo de científicos durante una expedición al cantón de Cotacachi, en Imbabura.

Esta región forma parte del Chocó Andino, uno de los ecosistemas más ricos y amenazados del planeta con una docena de distintos tipos de bosques que se extiende en la parte nororiental del volcán Pichincha.

Las ranas presentan características únicas

Ambas especies fueron ubicadas entre los 3.260 y 3.444 metros sobre el nivel del mar, en bosques de alta montaña, un hábitat que se caracteriza por un dosel cerrado y árboles de hasta 15 metros de altura.

La 'pristimantis cayapas' es una especie pequeña que se distingue por sus dedos estrechos en forma de espátula, hocico corto y una llamativa coloración rojiza en la región inguinal.

Mientras que, la 'pristimantis dinardoi' también es de tamaño reducido y presenta discos digitales más anchos que los dedos y un talón con estructuras distintivas, además de un tímpano visible.