El Gobierno declara más de 129 hectáreas como nuevo Bosque Protector en Manabí

La Viceministra de Ambiente entregó el Acuerdo con la declaratoria del Bosque y Vegetación Protector 'Santuario de Vida El Perro Feliz'

El ‘Santuario de Vida El Perro Feliz’ fue declarado como Bosque y Vegetación Protector. Así lo informó el Ministerio de Ambiente, este lunes 13 de octubre del 2025.

La Viceministra de Ambiente, Daniela Limongi, realizó la entrega del Acuerdo Ministerial que lo declara como nuevo Bosque Protector en Manabí. También se entregó la patente de funcionamiento del Centro de Conservación y Manejo Ex Situ ‘Casa Beatriz’.

El nuevo bosque protector ‘Santuario de Vida El Perro Feliz’ un bosque natural privado que protege 129,87 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más frágiles.

Esta área protegida se consolida "como un corredor ecológico, laboratorio natural y aula viva para la educación y la resiliencia ambiental", señaló Limongi.

“Su zonificación destina más del 88% del territorio a conservación estricta y 13 hectáreas a restauración forestal, fortaleciendo la conectividad ecológica y la recuperación de hábitats clave para la biodiversidad local”, indicó la Cartera de Estado.

Con esta nueva declaratoria, el Ecuador suma 174 áreas reconocidas Red Nacional de Bosques y Vegetación Protectores, indicó el Ministerio de Ambiente.