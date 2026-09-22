Hallazgo inusual en Galápagos: investigan la presencia de una iguana terrestre en San Cristóbal

Una iguana terrestre fue hallada en Galápagos. Autoridades investigan cómo llego a las islas.

Un inusual hallazgo de una iguana terrestre en San Cristóbal, Galápagos, es investigado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).

El ejemplar fue localizado el 21 de septiembre de 2026 en el sector de Tijeretas, durante las actividades de control y vigilancia que realizan los guardaparques.

Tras encontrar al animal, los técnicos lo pusieron bajo manejo especializado para evaluar su condición y, principalmente, determinar su procedencia.

¿Cómo llegó la iguana terrestre a Tijeretas?

Esta es una de las interrogantes que deberá resolver la investigación. La DPNG informó que se están aplicando los protocolos correspondientes y recopilando datos para establecer las circunstancias de la presencia del ejemplar en ese sector de San Cristóbal.

Hasta la noche de este martes 26 de septiembre del 2026, la autoridad ambiental no ha informado la especie exacta del ejemplar, su edad, sexo o estado de salud. Tampoco ha establecido cómo llegó hasta Tijeretas.

El Parque Nacional Galápagos indicó que difundirá nueva información cuando cuente con los resultados técnicos de las evaluaciones.

Paralelamente, la institución analiza incorporar nuevas tecnologías para fortalecer las labores de vigilancia en el archipiélago, entre ellas drones y modelos espaciales.

El caso continuará bajo seguimiento de los especialistas del Parque Nacional Galápagos.