Mujer inmoviliza a un tiburón en la playa para quitarle un anzuelo

El video de una mujer que retiró el anzuelo de la boca a un tiburón se volvió viral y generó polémica en redes.

Un tiburón atrapado en un equipo de pesca y una mujer decidida a liberarlo protagonizan un video que se ha viralizado en redes sociales durante septiembre de 2026.

La grabación, de apenas 13 segundos, muestra al animal sobre la arena mientras la mujer se coloca sobre él para mantenerlo inmovilizado. Con unas pinzas intenta extraer un anzuelo y el cable que permanecían sujetos a su boca.

Mientras realiza la maniobra, un hombre permanece cerca sosteniendo la caña de pesca.

El rescate del tiburón genera reacciones

Las imágenes rápidamente alcanzaron millones de reproducciones y provocaron miles de comentarios. Parte de las reacciones se concentraron en el riesgo asumido por la mujer al manipular directamente al animal.

El video ha circulado en publicaciones que ubican el episodio en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, con la información disponible no es posible confirmar de manera independiente el lugar exacto ni la fecha en la que ocurrió el rescate.

Tras retirar el equipo de pesca, el objetivo de la maniobra era liberar al tiburón y permitir que regresara al mar.