Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias del Ecuador la noche de este martes
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió el reporte con corte a las 20:30, señalando lluvias de variable intensidad.
Gestión de Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias durante la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.
@CentralNewsEC
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Actualizada:
22 sep 2026 - 21:53
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene un monitoreo permanente a escala nacional sobre las precipitaciones registradas la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.
Según el informe oficial difundido a las 20:30, las lluvias se registran en varias localidades del país con diferente nivel de intensidad.
Lluvias fuertes
- Guayas: Palestina, Colimes y Guayaquil
Lluvias moderadas
- Manabí: El Carmen y Chone.
- El Oro: Las Lajas.
- Loja: Célica y Puyango.
- Esmeraldas: Muisne
Lluvias débiles
- Guayas: Balzar, Santa Lucía y Samborondón.
- Manabí: Pichincha y Flavio Alfaro.
- El Oro: Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma.
- Pichincha: San Miguel de los Bancos.
- Napo: Tena.
- Esmeraldas: Quinindé.
- Loja: Pindal.
Inundaciones
Por otro lado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó el desbordamiento del río Sucio tras las intensas lluvias registradas entre el 21 y 22 de septiembre en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.
De manera preliminar, las autoridades contabilizan la afectación de 394 familias, 600 personas y 350 viviendas.
Las mismas están distribuidas en diez recintos, entre ellos San Salvador, San José, Mono Bravo, La Magdalena y El Pailón, mientras los equipos técnicos continúan el levantamiento de información en territorio.
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