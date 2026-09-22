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Ecuador

Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias del Ecuador la noche de este martes

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos emitió el reporte con corte a las 20:30, señalando lluvias de variable intensidad.

Gestión de Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias durante la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.

@CentralNewsEC

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

22 sep 2026 - 21:53

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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene un monitoreo permanente a escala nacional sobre las precipitaciones registradas la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.

Según el informe oficial difundido a las 20:30, las lluvias se registran en varias localidades del país con diferente nivel de intensidad.

Lluvias fuertes

  • Guayas: Palestina, Colimes y Guayaquil

Lluvias moderadas

  • Manabí: El Carmen y Chone.
  • El Oro: Las Lajas.
  • Loja: Célica y Puyango.
  • Esmeraldas: Muisne

Lluvias débiles

  • Guayas: Balzar, Santa Lucía y Samborondón.
  • Manabí: Pichincha y Flavio Alfaro.
  • El Oro: Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma.
  • Pichincha: San Miguel de los Bancos.
  • Napo: Tena.
  • Esmeraldas: Quinindé.
  • Loja: Pindal.

Inundaciones

Por otro lado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó el desbordamiento del río Sucio tras las intensas lluvias registradas entre el 21 y 22 de septiembre en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. 

De manera preliminar, las autoridades contabilizan la afectación de 394 familias, 600 personas y 350 viviendas. 

Las mismas están distribuidas en diez recintos, entre ellos San Salvador, San José, Mono Bravo, La Magdalena y El Pailón, mientras los equipos técnicos continúan el levantamiento de información en territorio.

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