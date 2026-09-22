Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias del Ecuador la noche de este martes

Gestión de Riesgos reporta precipitaciones en ocho provincias durante la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) mantiene un monitoreo permanente a escala nacional sobre las precipitaciones registradas la noche de este martes 22 de septiembre de 2026.

Según el informe oficial difundido a las 20:30, las lluvias se registran en varias localidades del país con diferente nivel de intensidad.

Lluvias fuertes

Guayas: Palestina, Colimes y Guayaquil

Lluvias moderadas

Manabí: El Carmen y Chone.

El Carmen y Chone. El Oro: Las Lajas.

Las Lajas. Loja: Célica y Puyango.

Célica y Puyango. Esmeraldas: Muisne

Lluvias débiles

Guayas: Balzar, Santa Lucía y Samborondón.

Balzar, Santa Lucía y Samborondón. Manabí: Pichincha y Flavio Alfaro.

Pichincha y Flavio Alfaro. El Oro: Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma.

Atahualpa, Balsas, Chilla, Las Lajas, Marcabelí, Pasaje, Piñas, Portovelo y Zaruma. Pichincha: San Miguel de los Bancos.

San Miguel de los Bancos. Napo: Tena.

Tena. Esmeraldas: Quinindé.

Quinindé. Loja: Pindal.

Inundaciones

Por otro lado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó el desbordamiento del río Sucio tras las intensas lluvias registradas entre el 21 y 22 de septiembre en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.

De manera preliminar, las autoridades contabilizan la afectación de 394 familias, 600 personas y 350 viviendas.

Las mismas están distribuidas en diez recintos, entre ellos San Salvador, San José, Mono Bravo, La Magdalena y El Pailón, mientras los equipos técnicos continúan el levantamiento de información en territorio.