Nueve incendios forestales permanecen activos en Ecuador este 22 de septiembre

Controlan incendio en Casitagua, pero 9 flagelos continúan activos en el país

Nueve incendios forestales permanecen activos en Ecuador, según el reporte de seguimiento emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos este martes 22 de septiembre de 2026.

El monitoreo tiene corte a las 20:00 y registra emergencias en cinco provincias.

El reporte señala que Pichincha concentra tres de los nueve incendios activos, mientras que Azuay, Imbabura, El Oro, Cotopaxi y Carchi también registran eventos que continúan bajo seguimiento de las autoridades.

¿Dónde están los incendios activos?

Estos son los incendios reportados:

Cayambe – Ayora, Pichincha

Quito – Pintag – Ubiyus, Pichincha

Paute – San Cristóbal, Azuay

Urcuqui – San Blas, Imbabura

Mejía – Alóag, Pichincha

Zaruma – Guanazán, El Oro

Pujilí – Angamarca, Cotopaxi

Tulcán – Maldonado, Carchi

Espejo – Goaltal, Carchi

Casitagua ya fue controlado

En Quito, el incendio registrado en Cerro Casitagua ya no forma parte de la lista de emergencias activas.

Gestión de Riesgos informó que este evento fue controlado tras las labores desplegadas para combatir las llamas.

Este reporte corresponde al monitoreo nacional realizado hasta las 20:00 del martes 22 de septiembre, por lo que la situación puede cambiar de acuerdo con la evolución de cada incendio y las condiciones del terreno y del clima.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los nueve incendios activos y las labores de respuesta en las zonas afectadas.