Posible presencia del hongo Fusarium en finca bananera en El Oro activa alerta en Ecuador

Una planta en una finca bananera de El Oro está en cuarentena por una posible presencia del hongo Fusarium. El Ministerio de Agricultura (MAG) ya tiene activo un plan de contigencia y ha tomado medidas para un manejo técnico del problema.

La sospecha de la presencia del hongo Fusarium en una finca de siete hectáreas, en el sector El Quemado del cantón Santa Rosa, surgió las primeras semanas de septiembre de 2025. El gremio de bananeros de El Oro está pendiente de las acciones porque es una de las principales zonas productoras de banano del país.

El ministro de Agricultura, Danilo Palacio, confirmó la presencia del foco y aseguró que al momento la enfermedad está contenida. Hay varios técnicos y especialistas revisando los informes técnicos y en el monitoreo en la zona afectada.

Desde la activación de la alerta, desde el Ministerio y otras autoridades se dispuso la cuarentena y se realizó el monitoreo de cinco kilómetros a la redonda. Hasta el momento no se ha detectado otro foco de Fusarium.

Actualmente se realizan reuniones de socialización con los productores, principalmente de El Oro, y también en Guayas y Los Ríos por el manejo técnico que se ha tenido de esta alerta.

“Está controlado, hemos formado ya la mesa técnica, hay varios actores: la academia, ministerio, productores y otras instituciones para poder lograr de manera efectiva el control”, manifestó el ministro.

Por el momento, desde el Ministerio, se espera que transcurran los 30 días desde la detección del primer foco para declarar que el hongo está contenido.

¿Por qué es tan peligroso el hongo?

El Fusarium Raza 4 Tropical es un hongo del suelo que afecta a las plantaciones de banano y plátano. Este hongo ataca las raíces y el sistema vascular de la planta, bloqueando la absorción de agua y nutrientes. Sus efectos son devastadores: marchitez progresiva, amarillamiento de hojas y, finalmente, la muerte de la planta.

La gravedad del Foc R4T radica en que puede sobrevivir hasta 30 años en el suelo y no existen fungicidas efectivos para erradicarlo. Es considerado como una amenaza fitosanitaria para la industria bananera mundial