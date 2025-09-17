Daniel Noboa deroga Decreto 116 que lo facultaba para fijar precio mínimo de la caja del banano

El presidente de la República, Daniel Noboa, derogó desde la ciudad de Machala el Decreto Ejecutivo 116 que le permitía ordenar que se fije el precio mínimo del banano de manera "excepcional" y "temporal".

Con este Decreto del 10 de septiembre Noboa reformaba el Reglamento de la Ley para el control de precios del banano y otras musáceas.

"En cualquier momento del año y de forma excepcional, el Presidente de la República podrá disponer a la Autoridad Agraria Nacional que emita el respectivo acuerdo ministerial con una nueva fijación de los precios mínimos de sustentación y precios referencias F.O.B.", rezaba el artículo único del Decreto ahora derogado.

Con el Decreto 144 firmado el 16 de septiembre se dispone la derogatoria del Decreto que había sido publicado en el Registro Oficial N° 122.

La disposición llegó 16 días después y tras una ola de críticas a la medida, al ser una disposición de Estado que podría haber sido favorable con algunas empresas familiares del grupo Noboa.