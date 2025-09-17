Gobierno fija el precio del banano de Ecuador en 7,50 dólares para 2026, según acuerdo ministerial

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca estableció mediante acuerdo ministerial el precio de venta del banano que regirá en el 2026 para las cajas de destinadas a la exportación. El precio de la caja de banano subirá de USD 7,25 a USD 7,50, según el nuevo Acuerdo Ministerial 107.

La medida establece un precio base oficial de 7,50 dólares para la caja estándar de 43 libras. Esto equivale a 0.1744 por libra. Este precio mínimo al pie del barco aplicará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, se indica que para el próximo año el precio de la caja de orito de 15 libras será de USD 5,26 o 0,35 por centavos por libra.

La fijación del precio se confirmó luego que desde la Presidencia se emitió el decreto 144, el 16 de septiembre, con el que se derogó lo dispuesto en el Decreto 116, que facultaba al primer mandatario fijar de manera provisional el precio del banano.

El acuerdo ministerial encarga a la Dirección de Gestión Documental y Archivo las tareas de registro, archivo y publicación del instrumento. Asimismo, esta dependencia será responsable de la socialización y notificación a las unidades y entidades correspondientes, siguiendo las atribuciones establecidas en la Reforma al Estatuto Orgánico del Ministerio.

Ecuador se mantiene como uno de los principales exportadores mundiales de banano. De acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), el país exportó 2548 millones dólares en banano, de enero a julio de este año.