El Niño vacía las redes de pescadores latinoamericanos

Pescadores sostienen una red en la comuna de San Pedro, en Santa Elena, Ecuador.

Los pescadores del Pacífico oriental sufren el impacto del calentamiento del océano por el fenómeno de El Niño, que obliga a varias especies a migrar hacia aguas profundas y deja redes semivacías y pueblos en crisis.

Desde las costas de Ecuador y Perú hasta las de Panamá y Guatemala, los pescadores artesanales ven impotentes cómo anchovetas, atunes y pargos se alejan en busca de aguas frías, tras un aumento de la temperatura de hasta 6°C.

"El agua está caliente", atestigua a la AFP Juan Ollague, de 56 años, en el poblado ecuatoriano de Santa Rosa (Santa Elena, suroeste), donde cientos de botes se apiñan en un puerto semiparalizado.

Tras la faena nocturna apenas capturó seis botellitas, un atún pequeño. "Se nos fue en blanco esta noche", lamenta Ollague, a quien la necesidad obliga a zarpar de nuevo bajo un sol intenso.

"Antes la pesca era buena, ahorita está pésima", se queja su colega Darwin Zambrano, de 53 años. En su lancha desenreda una roja donde no han vuelto a caer grandes túnidos como albacoras y bonitos.

El calor en el planeta alcanzó niveles nunca antes registrados en agosto y la temperatura media de los océanos, excluidas las regiones polares, se situó en 21,07 ºC, lo que igualó el récord de marzo de 2024, según el observatorio europeo Copernicus.

Detrás están el cambio climático y el actual fenómeno de El Niño que amplifica sus efectos.

La temperatura promedio en aguas ecuatorianas subió unos 3 ºC en la superficie y hasta en 6 ºC a 40 metros de profundidad, lo que redujo la "productividad marina" y la captura de algunas especies, explica el oceanógrafo Jonathan Cedeño, tras una reciente expedición.

Golpe económico

En Perú, el alejamiento de anchovetas hacia aguas más frescas obliga a los pescadores a migrar a otros oficios, como la albañilería. El país es el principal productor de este pez, materia prima para alimento de animales de granja y abonos.

En Panamá, el problema se refleja en un mercado contiguo al embarcadero que abastece a los supermercados de la ciudad. "Llega menos cantidad" de marisco y a veces "dañado por el calor", asegura Carlos Nieto, vendedor de 46 años.

Ahora gasta unos 600 dólares mensuales en hielo, mucho más de lo habitual. "Eso es prácticamente un sueldo", dice. De momento no hay aumentos significativos de precios.

Pero en Ecuador, segundo productor mundial de atún detrás de Tailandia, el costo del dorado y el picudo se duplica por la escasez, según la industria.

Francisco Orlando, quien se gana la vida fileteando pescado en Santa Rosa, resiste la crisis.

"Estamos esperanzados en que ellos traigan la pesca. Si traen, nosotros trabajamos. Si no traen, no trabajamos", resume el hombre de 37 años, mientras afila sus cuchillos para separar las espinas de la carne.