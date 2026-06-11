Detienen a ciudadana china con 658 pepinos de mar en aeropuerto de Guayaquil

Una mujer china fue detenida con 658 pepinos de mar en el aeropuerto de Guayaquil.

Una ciudadana china fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil este jueves 11 de junio de 2026, tras ser hallada en posesión de 658 pepinos de mar.

Otras tres personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional por el presunto delito contra la flora y fauna silvestre.

La mujer llevaba 658 pepinos de mar en estado de conservación, según informó el Ministerio del Interior.

Uno de los aprehendidos registra un antecedente penal por el delito de violación.

La intervención de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y la Naturaleza (Unidcan) se llevó a cabo en el aeropuerto de Guayaquil y Mapasingue, donde fueron localizados los supuestos cómplices.

Los pepinos de mar hallados corresponden a la especie Isostichopus Fuscus y están en peligro de extinción.

Este es el segundo caso de tráfico de especies registrado en menos de un mes, tras la reciente detención de tres ciudadanos tailandeses que intentaron sacar del país una docena de iguanas de Galápagos.