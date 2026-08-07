Dos oseznos andinos son rescatados en Papallacta y reciben atención en Wiwa Quito

Dos oseznos andinos fueron hallados en una finca en las inmediaciones de Papallacta.

Dos oseznos andinos, de apenas seis semanas de nacidos, fueron trasladados a las instalaciones de Wiwa Quito luego de ser encontrados sin su madre en el sector de Papallacta, en la provincia de Napo.

Las crías se encuentran en una etapa crítica de desarrollo y actualmente reciben atención veterinaria especializada, informó la entidad.

El caso fue conocido por el equipo de Wiwa Quito el 5 de agosto de 2026, a través de representantes del Ministerio del Ambiente y Energía (MAE). Tras recibir la alerta, especialistas de la organización y personal de la autoridad ambiental activaron un protocolo para atender a los animales y, paralelamente, intentar localizar a la madre.

¿Dónde encontraron a los dos oseznos?

De acuerdo con la información proporcionada por Wiwa Quito, las dos crías fueron encontradas dentro de una propiedad privada, a orillas de un riachuelo.

El administrador de la finca informó que había observado a los oseznos en el lugar. Cuando los equipos ingresaron al terreno, constataron que uno de ellos se encontraba en un espacio interior de la propiedad.

Debido a la corta edad de las crías y a la ausencia de la madre, se determinó la necesidad de brindarles atención especializada.

Activan búsqueda de la madre de los oseznos

Mientras el equipo veterinario de Wiwa Quito preparaba un espacio de Crianza Asistida para recibir a los animales, técnicos del Ministerio del Ambiente y Energía se trasladaron hasta la zona para iniciar la búsqueda de la madre.

Como parte del operativo, se coordinó con la Prefectura de Imbabura un rastreo mediante drones térmicos, a cargo del especialista Andrés Laguna.

El objetivo es determinar si la madre permanece en los alrededores y evaluar una posible reunificación familiar, aunque los especialistas advierten que se trata de un proceso complejo.

¿Cuál es el estado de salud de los oseznos?

Las dos crías permanecen bajo atención médica y tienen pronóstico reservado.

El principal objetivo de los veterinarios es estabilizar su estado de salud y garantizar las condiciones necesarias para su supervivencia durante esta etapa crítica de desarrollo.

Por ahora, el futuro de los oseznos es incierto. Sin embargo, los equipos que participan en el rescate mantienen la búsqueda de la madre para determinar si existe la posibilidad de que las crías puedan regresar con ella.

El oso andino, una especie amenazada

El oso andino (Tremarctos ornatus) es una especie emblemática de los ecosistemas de los Andes y enfrenta diversas amenazas relacionadas con la pérdida y fragmentación de su hábitat.

Wiwa Quito expresó su preocupación por el hallazgo de estas dos crías y planteó interrogantes sobre el impacto que las actividades humanas y la expansión del uso de recursos pueden tener sobre los ecosistemas donde habita esta especie.