Hallan en puerto de Guayaquil una culebra viva que iba a ser trasladada a Galápagos

Una culebra fue hallada en el Puerto de Guayaquil.

Una culebra viva fue hallada en el puerto de Guayaquil durante un control de carga realizado por la Agencia de Bioseguridad para Galápagos (ABG).

El hallazgo se produjo en la bodega 3 del buque de carga BC Isabella, en la zona de embarque hacia Galápagos.

El reptil se encontraba camuflado dentro de un cargamento que ya había pasado por los primeros filtros de revisión antes del zarpe.

Tras detectar al animal, el personal técnico de la ABG activó los protocolos de contención y realizó su captura de manera segura.

Posteriormente, se ejecutó una reinspección de la bodega para descartar la presencia de otros animales o posibles riesgos biológicos.

Con el hallazgo de la culebra se evitó el posible ingreso de una especie invasora al Archipiélago. El ingreso de especies exógenas constituye una de las principales amenazas para los ecosistemas de Galápagos.