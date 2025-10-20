La playa Los Frailes cerrará al público el martes 21 y miércoles 22 de octubre por mantenimiento

La playa Los Frailes estará temporalmente cerrada al público, informó el Viceministerio de Ambiente.

La playa Los Frailes, ubicada en el Parque Nacional Machalilla, en la provincia de Manabí, estará cerrada al público el martes 21 y miércoles 22 de octubre del 2025, informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

En la zona se realizarán trabajos de mantenimiento en la infraestructura y servicios, detalló la entidad en un comunicado en su cuenta de X. El objetivo es preservar la calidad del destino turístico y conservar el ecosistema en la zona.

El MAE aclaró que solo se cerrará la playa de Los Frailes, pero se mantendrán abiertos otros atractivos turísticos en el Parque Nacional. Por ejemplo, la playa Agua Blanca, en la que destaca su museo arqueológico y su laguna de azufre termal.

También estará abierta la playa El Rincón, en la que los turistas podrán disfrutar del avistamiento de aves en entornos vírgenes. Por los tanto, es un sitio ideal para quienes prefieren el turismo de naturaleza.

Finalmente, El Sombrerito invita a vistas panorámicas del litoral, un mirador perfecto para fotos inolvidables. Estas opciones mantienen el flujo de visitantes sin interrupciones mayores.