Rescatan loros en Pichincha y Guayas: Multas y cárcel por tenencia de fauna silvestre

Tres loros fueron rescatados de viviendas de Pichincha y Guayas.

Tres loros fueron rescatados de viviendas de Pichincha y Guayas, según informó el Ministerio de Ambiente y Energía este martes 28 de abril de 2026.

Operativos de control ejecutados por las autoridades permitieron localizar a tres aves:

Pichincha : 1 ejemplar de Amazona coroniamarilla (Amazona ochrocephala).

: 1 ejemplar de Amazona coroniamarilla (Amazona ochrocephala). Guayas: 2 ejemplares de Amazona alinaranja (Amazona amazonica) y Amazona coroniamarilla (Amazona ochrocephala).

La Unidad de Policía del Medio Ambiente (Upma) y personal del Ministerio de Ambiente y Energía intervinieron en viviendas de Pichincha y Guayas.

Las aves fueron rescatadas y se activaron los protocolos técnicos de manejo de vida silvestre.

¿Cómo denunciar la tenencia ilegal de animales silvestres?

Las autoridades recordaron que cualquier persona puede denunciar la tenencia, transporte y comercialización ilegal de fauna silvestre a través de la línes 911 o en los canales oficiales del MAE.

Sanciones del COIP por tráfico de especies en Ecuador

En Ecuador a estos loros se los captura para tenerlos como mascotas, aunque aún se mantiene en la lista de especies de Preocupación Menor.

La sanción por el tráfico ilícito de especies de fauna silvestre está establecida en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y varía entre uno a tres años de cárcel y multas de hasta 90 000 dólares.