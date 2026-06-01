Raúl Guerrón fue un mimado del 'Bolillo' Gómez en el primer Mundial de Ecuador en el 2002

El fútbol ecuatoriano está de luto por el fallecimiento de Raúl Guerrón. El lateral izquierdo fue titular en la Selección de Ecuador en el Mundial de Corea - Japón 2002 principalmente por una razón: fue una pieza de absoluta confianza para el director técnico Hernán Darío "El Bolillo" Gómez durante el proceso eliminatorio.

Su convocatoria y titularidad se debieron a varios factores deportivos y tácticos. 'Raulito', como siempre le decía el 'Bolillo' Gómez, era un seleccionado mimado por el estratega. Gómez siempre tuvo palabras de reconocimiento para el defensa, nacido en el Valle del Chota, “Es un hombre que tiene mucho carácter, personalidad y que quiere ganar, es un triunfador”, dijo en el Mundial 2002.

Por más de una ocasión, el técnico defendió y blindó a Guerrón de las críticas. Ponderó reiteradamente su potencia al momento de defender.

Titular en la clasificación histórica: Guerrón no fue ningún improvisado de última hora. De hecho, fue el lateral izquierdo titular en el recordado partido del 7 de noviembre de 2001 en el estadio Atahualpa , cuando Ecuador empató 1-1 con Uruguay y selló su primera clasificación matemática a una Copa del Mundo.

no fue ningún improvisado de última hora. De hecho, fue el lateral izquierdo titular en el recordado partido del 7 de noviembre de 2001 en el , cuando Ecuador empató 1-1 con Uruguay y selló su primera clasificación matemática a una Cumplimiento táctico y equilibrio: En una selección que tenía un lateral derecho extremadamente ofensivo y con proyección constante como Ulises de la Cruz, el 'Bolillo' Gómez necesitaba en la banda izquierda a un jugador de un perfil más defensivo, físico y táctico para equilibrar la zaga. Guerrón, que en ese entonces destacaba en Sociedad Deportivo Quito, cumplía exactamente con ese rol de "freno" y marca.

En una selección que tenía un lateral derecho extremadamente ofensivo y con proyección constante como Ulises de la necesitaba en la banda izquierda a un jugador de un perfil más defensivo, físico y táctico para equilibrar la zaga. Guerrón, que en ese entonces destacaba en cumplía exactamente con ese rol de "freno" y marca. Continuidad y respaldo del DT: El "Bolillo" se caracterizó por mantener una base muy sólida y leal de futbolistas a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas. Al ganarse el puesto en la recta final del proceso tras ganarle la pulseada a otras opciones de la época, Guerrón se aseguró su espacio en la lista definitiva de 23 convocados para la cita mundialista.

Raúl Guerrón en un partido de Ecuador ante Argentina Tomado de redes sociales

En el Mundial de 2002, Raúl Guerrón jugó como titular en los dos primeros partidos del Grupo G: en el debut absoluto frente a Italia (derrota 2-0) y en el segundo compromiso ante México (derrota 2-1).