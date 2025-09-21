¿Qué pasará con las clases en Ecuador tras anuncio de paro?; Ministerio se pronuncia

El Ministerio de Educación anunció que las clases en escuelas y colegios de Ecuador serán presenciales este lunes 22 de septiembre del 2025.

"Las actividades escolares, en escuelas y colegios, se desarrollan con normalidad en las instituciones educativas del país". Así lo aseguró el Ministerio de Educación, este domingo 21 de septiembre del 2025, sobre la jornada educativa del lunes 22.

La cartera de Estado precisó que en el caso de presentarse alguna eventualidad, por el paro nacional anunciado por la Conaie, se activará la modalidad no presencial, a fin de "garantizar la continuidad del servicio educativo". De lo contario las actividades serán presenciales.

En el caso de las universidades, en cambio, algunas han anunciado cambios en sus actividades a partir del lunes 22 de septiembre.

Pueblo Waranka convocó a una marcha pacífica y se sumó al paro anunciado por la Conaie

Por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca informó que las actividades académicas en todos sus campus será de manera virtual. Esto, con el objetivo de precautelar la continuidad de los procesos educativos y la seguridad e integridad de sus estudiantes y personal docente.

Asimismo, la Escuela Politécnica de Chimborazo (Espoch) anunció que las clases serán virtuales tanto en la matriz como en sedes, el lunes 22, martes 23 y miércoles 24. No obstante, las actividades administrativas se mantendrán de forma presencial en los horarios habituales.

El paro nacional fue convocado por la Conaie el viernes 19 de septiembre en rechazo a la eliminación del subsidio del diésel y otras medidas gubernamentales. Sin embargo, no se ha confirmado la fecha en que se iniciarán las movilizaciones.