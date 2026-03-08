'Camino Violeta': Gobierno abre registro de formalización para mujeres emprendedoras

“Camino Violeta, el primer paso a la formalización” fue presentado por el Gobierno en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Esta es una herramienta que incluye la creación del Registro de Mujeres Emprendedoras No Formalizadas (MENF), según indicó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

Este registro busca facilitar el acceso de más mujeres a oportunidades reales de consolidación y transición hacia la formalidad con crédito, capacitación y redes de apoyo.

La iniciativa “Camino Violeta” se enmarca en la política pública de la Economía Violeta y cuenta con el respaldo de BanEcuador a través de los productos financieros “Crédito Violeta” y “Crédito Emprende Violeta”.

Además, brindará acompañamiento y financiamiento especializado para fortalecer el liderazgo femenino y su participación en la producción nacional.

Este instrumento estará habilitado en la plataforma del Sistema Integrado RUM,contará con una vigencia inicial de tres meses y podrá renovarse, por una sola ocasión, conforme a los lineamientos establecidos.

Dando clic aquí puedes acceder al Sistema Integrado RUM

El MENF se integra al Registro Nacional de Emprendimiento (RNE), en cumplimiento del Decreto Ejecutivo 190, y constituye una acción concreta para avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, moderno y competitivo.

La inscripción será completamente gratuita y permitirá a las emprendedoras acceder a los beneficios previstos en la Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras, fortaleciendo así sus oportunidades de desarrollo.