Esto se sabe del crédito con baja tasa de interés para mujeres emprendedoras de Ecuador

El presidente Daniel Noboa anunció, el jueves 5 de febrero de 2026, el lanzamiento del crédito Emprende Violeta, que estará dirigido a mujeres emprendedoras.

Este nuevo crédito tendrá una tasa de interés del 9,8%, "la más baja del país", según indicó el mandatario, en su cuenta de Instagram.

"Así como ustedes creen en mí, yo creo en ustedes", señaló Noboa en un video difundido en su cuenta oficial. "Creo en su capacidad, en su esfuerzo y en la intención que le ponen a cada negocio que emprenden", añadió.

Condiciones del crédito

El crédito, que se otorgará a través de BanEcuador, tiene una reducción de la tasa de interés del 16% al 9,8%. Además, no requerirá garante y contemplará montos que van desde 500 hasta 5 000 dólares.

Por su parte, BanEcuador indicó que el objetivo del programa es fortalecer el rol económico de las mujeres, reconocer su capacidad productiva y acompañarlas en el crecimiento de sus emprendimientos.

La entidad financiera precisó que el plazo de pago será con cuotas mensuales de hasta 60 meses plazo.

BanEcuador lanzó en 2025 el Crédito Violeta, en el marco del Día Internacional de la Mujer, por lo que el anuncio actual apunta a un relanzamiento de ese producto crediticio, que contemplaba préstamos de hasta 20 000 dólares, pero con una tasa efectiva anual del 16,08%.