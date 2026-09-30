Black Friday se adelanta al 20 de noviembre en Ecuador

Más del 50% del sector de electrodomésticos adelantará sus promociones del Black Friday al 20 de noviembre de 2026, una semana antes de la fecha internacional.

El Black Friday 2026 se adelantará en Ecuador al viernes 20 de noviembre para una parte importante del sector comercial.

La decisión fue anunciada por la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), la Federación Nacional de Cámaras de Comercio y la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (Asadelec).

La fecha internacional del Black Friday es el 27 de noviembre, pero los gremios decidieron mover sus principales promociones una semana antes debido a que el 29 de noviembre se realizarán elecciones seccionales en Ecuador.

Décimo tercero podría impulsar las compras

El anuncio coincide con la decisión del Gobierno de pagar el décimo tercer sueldo a los trabajadores del sector público el 16 de noviembre , cuatro días antes del nuevo Black Friday. El presidente Daniel Noboa también invitó a las empresas privadas a adelantar voluntariamente este beneficio.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aseguró que no hubo coordinación previa con el Gobierno para hacer coincidir ambas fechas. Según dijo, los gremios se enteraron del adelanto del décimo tercero la mañana del 30 de septiembre.

González indicó, sin embargo, que una mayor disponibilidad de dinero podría favorecer las compras durante las promociones de noviembre.

Más del 50% del sector de electrodomésticos se suma

La iniciativa nació en Asadelec y reúne a más del 50% del sector de electrodomésticos. Entre las empresas asociadas están Artefacta, Comandato, La Ganga, Japón, Orve Hogar, Jaher, Sukasa, Todo Hogar, Crecos y Cresa Retail, entre otras.

Los gremios también invitaron a comercios de otros sectores a trasladar sus promociones al 20 de noviembre, con la intención de convertir esa fecha en el principal día de descuentos de este año.