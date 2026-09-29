Noboa reduce el IVA al 8% para el feriado del 9 de octubre
El presidente Daniel Noboa firmó el decreto para la reducción del IVA durante los tres días de feriado por la Independencia de Guayaquil.
Feriado del 10 de Agosto en Ecuador no tendrá reducción del IVA. Foto: internet
Feriado del 10 de Agosto en Ecuador no tendrá reducción del IVA. Foto: internet
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Actualizado:
29 sep 2026 - 12:28
Mediante Decreto Ejecutivo 513, el presidente Daniel Noboa redujo del 15% al 8% la tarifal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el feriado nacional del 9 de octubre. Así se informó este martes 29 de septiembre de 2026, mediante un comunicado.
Esta tarifa, aplicable a actividades y servicios turísticos, estará vigente durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, por motivo de la Independencia de Guayaquil.
También se dispone al Servicio de Rentas Internas (SRI) que adopte, conforme a la normativa vigente, las acciones necesarias para la implementación de este decreto.
La reducción temporal tiene por objetivo dinamizar la economía a nivel nacional.
"Los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas, de confonnidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, deberán emitir IOS respectivos comprobantes de venta aplicando la tari fa prevista en el presente Decreto. durante los días viernes 9, sábado 10 y domingo 1 1 de octubre de 2026", precisa el decreto.
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