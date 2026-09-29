Noboa reduce el IVA al 8% para el feriado del 9 de octubre 

Feriado del 10 de Agosto en Ecuador no tendrá reducción del IVA. Foto: internet

Feriado del 10 de Agosto en Ecuador no tendrá reducción del IVA. Foto: internet

Mediante Decreto Ejecutivo 513, el presidente Daniel Noboa redujo del 15% al 8% la tarifal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el feriado nacional del 9 de octubre. Así se informó este martes 29 de septiembre de 2026, mediante un comunicado.

Esta tarifa, aplicable a actividades y servicios turísticos, estará vigente durante el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, por motivo de la Independencia de Guayaquil.

También se dispone al Servicio de Rentas Internas (SRI) que adopte, conforme a la normativa vigente, las acciones necesarias para la implementación de este decreto.

La reducción temporal tiene por objetivo dinamizar la economía a nivel nacional.

"Los establecimientos que presten servicios calificados como actividades turísticas, de confonnidad con el artículo 5 de la Ley de Turismo, deberán emitir IOS respectivos comprobantes de venta aplicando la tari fa prevista en el presente Decreto. durante los días viernes 9, sábado 10 y domingo 1 1 de octubre de 2026", precisa el decreto.