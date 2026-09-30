Noboa adelanta el pago del décimo tercer sueldo para el 16 de noviembre

La fecha de pago del décimo tercer sueldo varía entre la Región Costa y la Sierra.

El presidente Daniel Noboa anunció que este año el pago del décimo tercer sueldo, para el sector público, se realizará el 16 de noviembre.

El anuncio lo hizo este miércoles 30 de septiembre de 2026, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde invitó al sector privado a sumarse a esta medida.

"No es una decisión fácil, pero sé lo que significa para miles de hogares ecuatorianos", escribió el Primer Mandatario.

El décimo tercer sueldo, conocido también como aguinaldo o bono navideño, es un beneficio esperado por miles de trabajadores y familias en Ecuador, pues representa un ingreso extra para las festividades de diciembre.

Su pago está establecido en el artículo 111 del Código del Trabajo, que determina que esta remuneración corresponde a la doceava parte de los ingresos habituales percibidos a lo largo del año calendario.

La Ley establece que el pago de este beneficio se debe realizar hasta el 24 de diciembre de cada año.