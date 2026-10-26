Bono Jóvenes en Acción: estas son las fechas de los dos pagos de USD 400 en 2026

Los jóvenes que participan en el programa deben cumplir tareas en distintas carteras de Estado durante tres meses.

Los 700 000 jóvenes seleccionados para la nueva etapa del programa Jóvenes en Acción recibirán dos pagos de 400 dólares, confirmó el presidente Daniel Noboa este lunes 26 de octubre del 2026 en una entrevista radial.

A diferencia de convocatorias anteriores, en las que los beneficiarios recibían el dinero después de completar y justificar sus actividades, en esta ocasión, los pagos se realizarán por anticipado.

El programa contempla un total de 800 dólares por participante, distribuidos en dos transferencias bancarias. Los recursos están destinados a jóvenes de entre 18 y 29 años que fueron seleccionados para participar en actividades de capacitación y pasantías.

¿Cuándo se pagará el bono Jóvenes en Acción?

Según confirmó Noboa, el primer pago se realizará el viernes 30 de octubre y el segundo pago será el 27 de noviembre.

El primer depósito se realizará antes del feriado nacional por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca.

El segundo está programado para dos días antes de las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre.

Noboa indicó que esta convocatoria representa una asignación de 560 millones de dólares para los participantes. La cifra corresponde a los 700 000 cupos anunciados, con un beneficio total de USD 800 por persona.

Aunque las transferencias se adelantarán, los beneficiarios deberán cumplir las actividades y condiciones establecidas por el programa.

El segundo desembolso estará sujeto al cumplimiento de las tareas asignadas y a la verificación de que los participantes mantienen los requisitos para continuar en Jóvenes en Acción.

Los depósitos se efectuarán en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano explicó que el adelanto busca permitir que los jóvenes cubran gastos de movilización, alimentación y otras necesidades relacionadas con sus actividades.