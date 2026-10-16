Jóvenes en Acción 2026: así se seleccionará a los 700 000 beneficiarios del programa

Los jóvenes seleccionados podrán realizar actividades en distintas carteras de Estado.

Los jóvenes que se encuentren en situación de pobreza extrema tendrán prioridad para ingresar a la cuarta etapa del programa Jóvenes en Acción, que contempla la entrega de hasta USD 800 a un máximo de 700 000 beneficiarios en Ecuador.

Así lo establece el Decreto Ejecutivo 520, firmado por el presidente Daniel Noboa el jueves 15 de octubre de 2026, que modifica los criterios de selección para acceder a este mecanismo de transferencias económicas temporales.

La disposición determina que la selección no dependerá únicamente del orden de inscripción. Las autoridades deberán aplicar criterios relacionados con la situación socioeconómica, la edad y la participación previa de los postulantes en el programa.

Además, se dará preferencia a quienes ingresen por primera vez a Jóvenes en Acción, antes de considerar a personas que ya recibieron este beneficio en ediciones anteriores.

¿Cómo se seleccionará a los beneficiarios?

El artículo 3 del decreto establece un orden de prioridad para distribuir los cupos disponibles.

En primer lugar, se utilizará la información del Registro Social para identificar la condición socioeconómica de los aspirantes. La selección se realizará según el siguiente orden:

Jóvenes en pobreza extrema: tendrán la máxima prioridad para acceder al programa

Jóvenes en situación de pobreza: serán considerados después del primer grupo.

Jóvenes que no se encuentren en situación de pobreza: podrán acceder según el orden establecido y los cupos disponibles.

Jóvenes que no se encuentren en situación de pobreza: podrán acceder según el orden establecido y los cupos disponibles.

Se priorizará a quienes no hayan participado anteriormente.

Si después de aplicar estos criterios quedan plazas disponibles, podrán ser considerados los jóvenes que no consten en el Registro Social. En estos casos, la selección se realizará por edad, desde los aspirantes más jóvenes hasta los de mayor edad.

Finalmente, si todavía existen cupos, se podrá incluir a quienes ya fueron beneficiarios de Jóvenes en Acción en períodos anteriores.

El decreto fija un máximo de 700 000 participantes. La distribución de las plazas por provincias o territorios estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, en coordinación con las entidades ejecutoras.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

Los interesados deberán cumplir cinco condiciones al momento de su selección:

Tener nacionalidad ecuatoriana y entre 18 años y 29 años y 11 meses.

No estar afiliados al IESS bajo relación de dependencia ni al ISSFA o ISSPOL.

No estar habilitados para recibir transferencias monetarias regulares del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, salvo las excepciones previstas para contingencias.

Disponer de una cuenta bancaria o de otra entidad del sistema financiero nacional, activa y a su nombre.

Aceptar los términos y condiciones que establezca la normativa del programa.

El cumplimiento de estas condiciones será verificado por la Unidad del Registro Social. Posteriormente, las instituciones encargadas de ejecutar el programa aprobarán los listados definitivos de beneficiarios.

Cumplir los requisitos no garantiza obtener un cupo, debido a que la selección también dependerá del orden de prioridad y de las plazas disponibles.

¿Dónde inscribirse en Jóvenes en Acción 2026?

El Decreto Ejecutivo 520 establece que se considerará a las personas registradas desde el 1 de octubre de 2026 en el portal oficial del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

La normativa señala que los datos de los postulantes serán remitidos a la Unidad del Registro Social para comprobar que cumplen los requisitos.

Una vez aprobados los listados, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano tendrá un plazo máximo de cinco días para gestionar las transferencias económicas correspondientes.

Los pagos se realizarán en dos partes. Los participantes recibirán 400 dólares antes de iniciar las actividades y otros 400 dólares al termino de las actividades, en función del cumplimiento.

El primer desembolso se realizará antes de comenzar las actividades asignadas y estará destinado a cubrir gastos de transporte, alimentación y otras necesidades relacionadas con la participación.

Los participantes serán vinculados a actividades organizadas por diferentes instituciones del Estado, entre ellas los ministerios de Salud Pública, Educación, Ambiente y Energía, Gobierno e Infraestructura, así como la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las entidades ejecutoras tendrán la responsabilidad de definir las tareas, incorporar a los beneficiarios y comprobar su asistencia y cumplimiento.