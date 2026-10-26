Mall del Sol se inunda por las fuertes lluvias en Guayaquil este lunes 26 de octubre

Las fuertes lluvias de este lunes 26 de octubre provocaron una inundación en el centro comercial Mall del Sol, en Guayaquil.

Las fuertes lluvias registradas este lunes 26 de octubre de 2026 provocaron una inundación en el centro comercial Mall del Sol, en el norte de Guayaquil.

La novedad se reportó en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la ciudad desde la madrugada, acompañadas de tormentas eléctricas.

Por el momento, no se ha confirmado el alcance de las afectaciones dentro del establecimiento ni se dispone de un reporte oficial sobre posibles daños materiales.

Fuertes lluvias afectan varios sectores de Guayaquil

Las precipitaciones también provocaron acumulación de agua en diferentes calles y avenidas de la ciudad.

Según los reportes de la empresa municipal Segura EP, durante la madrugada y la mañana se registraron anegamientos en sectores como Pascuales, Vergeles, Sauces, Samanes, Kennedy y Atarazana.

Equipos de Emapag e Interagua fueron desplegados para atender las emergencias y facilitar la evacuación del agua acumulada.

Inamhi advierte que las lluvias continuarán hasta el 28 de octubre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.º 83, que prevé lluvias de moderada a muy fuerte intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Costa ecuatoriana.

La advertencia rige desde el 25 de octubre hasta las 23:00 del miércoles 28 de octubre de 2026.

Según el organismo, el 26 y 27 de octubre podrían registrarse las precipitaciones de mayor intensidad, especialmente en Guayas, Los Ríos, El Oro y otras provincias del Litoral.

El Inamhi también advierte sobre posibles acumulaciones de agua en viviendas, negocios y vías, además de descargas eléctricas y crecidas de cuerpos de agua.