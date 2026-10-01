Noboa abre 700 000 cupos más para Jóvenes en Acción: se recibirán dos pagos de USD 400

Presidencia de la República del Ecuador

El Gobierno Nacional anunció una nueva etapa del programa Jóvenes en Acción.

El presidente Daniel Noboa anunció una nueva etapa del programa Jóvenes en Acción, que comenzará el 30 de octubre de 2026. El Gobierno habilitó 700 000 cupos en todo Ecuador.

Según explicó el Mandatario, este jueves 1 de octubre, esta fase busca incluir a los jóvenes que no lograron ingresar en la convocatoria anterior.

"Vi sus videos, los he escuchado. Y sé también lo importante que es tener la oportunidad de capacitarse, de tener una pasantía pagada", dijo Noboa.

La nueva etapa tendrá una duración de dos meses y combinará capacitación y una pasantía pagada. Cada participante recibirá USD 400 mensuales, con los pagos realizados por adelantado.

¿Cuándo se realizarán los pagos?

Según el anuncio presidencial, los beneficiarios recibirán los dos pagos establecidos en las siguientes fechas:

30 de octubre: primer pago de USD 400.

primer pago de USD 400. 27 de noviembre: segundo pago de USD 400.

En total, cada joven que complete los dos meses del programa recibirá USD 800.

Las inscripciones están abiertas para quienes deseen participar en esta nueva etapa del programa. Los interesados pueden registrarse en: https://jovenesenaccion.trabajo.gob.ec/