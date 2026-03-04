CAF aprueba un crédito de 450 millones para Ecuador para enfrentar desastres naturales

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas provincias de la Costa de Ecuador.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) probó un nuevo crédito para Ecuador por 450 millones de dólares, informó la entidad este miércoles 4 de marzo del 2026.

El dinero se aprobó en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones", dijo el presidente ejecutivo del multilateral, Sergio Díaz-Granados.

En total la entidad aprobó créditos por un total de 1 130 millones de dólares a Uruguay, Ecuador y España para proyectos hídricos, de seguridad ciudadana y de gestión de deuda.

El multilateral indicó en una declaración pública que autorizó una línea de crédito de 450 millones de dólares a Uruguay para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas.

También un préstamo de 230 millones de dólares a la empresa ACOSOL para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España.