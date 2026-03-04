Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Economía

CAF aprueba un crédito de 450 millones para Ecuador para enfrentar desastres naturales

El crédito se entregará en dos operaciones, una para fortalecer la seguridad ciudadana y otra para hacer frente a desastres naturales. 

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en algunas provincias de la Costa de Ecuador.

API

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

04 mar 2026 - 11:39

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) probó un nuevo crédito para Ecuador por 450 millones de dólares, informó la entidad este miércoles 4 de marzo del 2026. 

El dinero se aprobó en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones", dijo el presidente ejecutivo del multilateral, Sergio Díaz-Granados.

En total la entidad aprobó créditos por un total de 1 130 millones de dólares a Uruguay, Ecuador y España para proyectos hídricos, de seguridad ciudadana y de gestión de deuda.

El multilateral indicó en una declaración pública que autorizó una línea de crédito de 450 millones de dólares a Uruguay para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas.

También un préstamo de 230 millones de dólares a la empresa ACOSOL para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España.

