Economía

19 entidades financieras no autorizadas se han detectado en lo que va de 2026

La Superintendencia de Bancos alertó que las entidades financieras no autorizadas realizan captación ilegal de dinero.

Autor

Ana Rosero

Actualizado:

19 may 2026 - 17:29

La Superintendencia de Bancos emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar a 19 entidades financieras no autorizadas que estarían realizando actividades de captación ilegal de dinero en Ecuador.

La institución recordó, este martes 19 de mayo de 2026, que estas prácticas incumplen el artículo 254 del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

Esa normativa prohíbe a personas o empresas ajenas al sistema financiero nacional recibir recursos del público o ejecutar actividades exclusivas del sector financiero.

Según el organismo de control, las entidades identificadas son:

  • Plata Puntual-Préstamo Listo 
  • Rico Créditos y Préstamos
  •  Dinerofácil-Préstamo Fácil
  • Crédito Smart
  • Préstamos Ecuador
  • Crece Credit
  • Credipaguitos 
  • Cooperativa Pro Credit
  • Credialianza S.A.S.
  • Créditofast-Préstamo Fast 
  • Financiahora-Préstamo Seguro 
  • Credicer Sociedad por Acciones Simplificada
  • Crediquito 
  • Consulting Global Ecuador LMJP S.A.
  • Credi Finanzas 
  • Monvel Financiero 
  • Confiamos en Ti-Créditos
  • Credisoluciones 
  • Crediplus Quito

La Superintendencia de Bancos recomendó a la población verificar la legalidad de cualquier entidad financiera antes de contratar servicios o entregar dinero, con el objetivo de evitar posibles estafas y perjuicios económicos.

Además, informó que el listado actualizado de entidades no autorizadas se encuentra disponible en el portal oficial de la institución

