El camarón y los servicios impulsan el crecimiento de la economía el primer cuatrimestre

La exportación de camarón lidera las exportaciones no petroleras de Ecuador el primer cuatrimestre de 2026.

La economía ecuatoriana muestra signos de resiliencia. Según el último informe del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAEC), publicado por el Banco Central del Ecuador (BCE), la actividad productiva nacional registró un incremento acumulado del 2% durante el primer cuatrimestre de 2026 (enero-abril).

El reporte técnico detalla que, analizado de forma aislada, el mes de abril de 2026 cerró con un crecimiento interanual del 1,7%. Este avance responde de manera casi exclusiva al dinamismo del IMAEC no petrolero, que se expandió un 2,0% y logró amortiguar la dura contracción del -5,4% que sufrió el sector petrolero en el mismo periodo.

El camarón elaborado impulsa a la manufactura

La industria de la manufactura fue uno de los sectores con mejor desempeño en este arranque de año. En abril de 2026, registró un sólido incremento interanual del 3,3%, aportando 0,4 puntos porcentuales al crecimiento global de la economía.

De acuerdo con las conclusiones del Banco Central del Ecuador, este repunte se debió principalmente al incremento en las exportaciones de camarón elaborado. El sector acuícola sigue consolidándose como el principal generador de divisas privadas para el país.

Los servicios y la banca: El mayor soporte de la economía

El sector de los servicios volvió a ser el jugador más importante por su volumen e impacto en el empleo. Tuvo un crecimiento del 1,4% en términos interanuales y aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación positiva del IMAEC.

El dinamismo en esta área se concentró en tres actividades clave:

Servicios financieros: El sector bancario mantuvo activo el flujo de créditos para consumo e inversión.

El sector bancario mantuvo activo el flujo de créditos para consumo e inversión. Suministro de electricidad: Clave para garantizar la continuidad de la producción industrial.

Clave para garantizar la continuidad de la producción industrial. Transporte y almacenamiento: Crucial para mover las mercancías y las exportaciones del país. Petróleo y minería cierran en terreno negativo

Contracción en petróleo y minería

La nota de preocupación de este primer tramo del año la pone el sector extractivo. El sector de petróleo y minas presentó una contracción interanual de -1,0% en abril, mientras que el indicador general del IMAEC petrolero anotó un retroceso acumulado de -5,4%.

Según el análisis oficial de la entidad, esta caída de la actividad extractiva estuvo vinculada principalmente a una fuerte reducción en el volumen exportado de oro, sumada a los retos estructurales persistentes en la explotación de crudo.

El Banco Central detalló que la contracción en el sector de petróleo y minas se debió, fundamentalmente, a una reducción en el volumen exportado de oro y a las complicaciones operativas en la producción de crudo.