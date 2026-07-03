Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento del concurso de jueces de la Corte Nacional

La Judicatura busca llenar las vacantes que existen en la Corte Nacional de Justicia.

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó, este viernes 3 de junio de 2026, el reglamento del concurso para designar a jueces de la Corte Nacional de Justicia.

El documento consta de 93 artículos que incluye parámetros técnicos "para garantizar que los mejores perfiles jurídicos del país integren la más alta instancia jurisdiccional del país", señaló la Judicatura.

Tras la anulación de dos concursos anteriores debido a irregularidades detectadas durante su desarrollo, el proceso de selección se retomará por tercera ocasión.

El concurso permitirá cubrir las vacantes en las salas especializadas de la Corte Nacional. Actualmente, el Alto Tribunal cuenta con 10 jueces titulares de los 21 que deben integrar este organismo. Ese número disminuirá a cuatro en 2027, cuando concluyan los períodos de seis magistrados

El proceso de selección de jueces nacionales constará de ocho fases:

Convocatoria

Postulación

Etapa de méritos

Examen de confianza

Prueba Psicológica

Impugnación ciudadana

Fase de oposición

Audiencia pública

Requisitos para participar

Uno de los requisitos generales del concurso es que los postulantes a jueces nacionales no tengan inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones definitivas para el ingreso a la Función Judicial.

Los aspirantes deberán presentar una declaración juramentada en la que se señale, por ejemplo, que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de prevaricato, concusión, cohecho, extorsión, peculado, defraudación al Estado, delitos de lesa humanidad, crímenes de odio, acoso sexual o por violencia de género.

Judicatura deberá cubrir 278 vacantes de jueces este año

Además, deberán autorizar el levantamiento de sigilo bancario y permitir que el CJ acceda a la declaración patrimonial juramentada que consta en la Contraloría General del Estado o a la declaración anual del impuesto a la renta que reposa en el SRI. Adicionalmente, tendrán que certificar que no poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.

En ese sentido, los profesionales del Derecho que participen también se someterán a un examen de confianza.

¿Cómo se calificará a los aspirantes?

Los postulantes a jueces nacionales serán calificados sobre 100 puntos: 50 correspondientes a méritos y 50 a la fase de oposición, integrada por una prueba teórica y una prueba práctica.

Finalmente, comparecerán a una audiencia pública para exponer su trayectoria profesional y experiencia laboral; así como, su visión sobre la administración de justicia.