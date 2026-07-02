Empleo joven en Ecuador: el trabajo adecuado subió al 34,6% en mayo de 2026

El empleo adecuado en la población joven creció 6% en Ecuador entre mayo de 2025 y 2026, según el INEC.

El mercado laboral de los jóvenes en Ecuador muestra señales de recuperación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Las cifras revelan que el empleo adecuado entre las personas de 18 a 29 años pasó del 28% en mayo de 2025 al 34,6% en mayo de 2026.

Las cifras corresponden a la más reciente Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) difundidas este jueves 2 de julio del 2026 y reflejan una mejora en la calidad del empleo para este grupo etario, que representa cerca de 3,7 millones de personas en el país.

Más de 2,2 millones de jóvenes integran la fuerza laboral

Según las proyecciones poblacionales, alrededor de 2,2 millones de jóvenes de entre 18 y 29 años forman parte de la población económicamente activa (PEA), es decir, trabajan o buscan empleo.

En ese grupo también se registraron cambios en otros indicadores laborales entre mayo de 2025 y mayo de 2026:

El empleo adecuado aumentó de 28% a 34,6% .

aumentó de . El subempleo disminuyó de 28,3% a 22,6% .

disminuyó de . La tasa de desempleo bajó de 8,3% a 7,9%.

No obstante, el desempleo afecta a casi ocho de cada cien jóvenes que participan en el mercado laboral.

Los jóvenes concentran la mitad de los nuevos contratos

Los registros del Sistema Único de Trabajo (SUT) muestran que durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 384 773 contratos laborales vigentes en el país, según datos del Ministerio de Trabajo.

De ese total, 193 007 fueron suscritos por jóvenes de entre 18 y 29 años, lo que representa el 50,16% de todas las nuevas vinculaciones laborales registradas en ese período.

Los contratos firmados por personas mayores de 29 años sumaron 191 570, mientras que 196 correspondieron a adolescentes de entre 15 y 17 años.

¿En qué sectores encuentran trabajo los jóvenes?

Las nuevas contrataciones se concentraron principalmente en actividades vinculadas con:

Agricultura

Ganadería y silvicultura

Comercio

Industrias manufactureras

Alojamiento y servicios de comidas

En cuanto a la distribución territorial, Guayaquil, Quito, Durán, Cuenca y Machala registraron el mayor número de nuevas contrataciones durante el primer semestre del año.

El desempleo varía según la edad

Los datos del INEC muestran diferencias entre los distintos grupos etarios.

Entre los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo pasó de 7,4% en mayo de 2025 a 7,7% en mayo de 2026, lo que representa un ligero incremento.

En cambio, para las personas de 25 a 34 años, el indicador descendió de 7,6% a 4,8%, mientras que en los grupos de mayor edad también se observaron reducciones.