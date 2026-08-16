Regreso a clases en la Sierra: ¿cuánto gastará en la lista de útiles de sus hijos?

Los estudiantes de la Sierra y Amazonía se preparan para empezar un nuevo año escolar en septiembre de este 2026.

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina para las familias de la Sierra y Amazonía. El año lectivo 2026-2027 comenzará de manera escalonada desde el 1 de septiembre de 2026, mientras que las matrículas ordinarias se desarrollarán entre el 12 y el 18 de agosto, según el cronograma oficial del Ministerio de Educación.

Y para los padres, uno de los primeros gastos es la lista de útiles. Sin embargo, no todas las listas son iguales.

El Ministerio de Educación publica una lista básica o sugerida para el sistema educativo, mientras que las instituciones pueden establecer requerimientos adicionales de acuerdo con sus necesidades académicas.

Escuela: una lista básica puede bordear los USD 80

Una de las listas de útiles del Ministerio de Educación revisada tiene un costo estimado de USD 80. En ella aparecen materiales como: cuadernos de 100 hojas, tijera, goma, marcadores, lápices, borrador, carpeta, plastilina, cartulina, papel bond, papel crepé, barras de silicona y cinta adhesiva.

Lista de útiles referencial de educación básica para el periodo 2026-2027 de la Sierra y Amazonía. Precios referenciales. Fuente de útiles: Ministerio de Educación

El valor de esta lista es referencial y no es un precio final. Los USD 80 corresponden al cálculo que aparece en la lista analizada.

El valor final puede cambiar dependiendo de la marca, el lugar donde se compre y, sobre todo, de si la familia ya tiene algunos materiales en casa.

Bachillerato: más materias, más materiales

La situación cambia cuando se revisa una lista institucional de Bachillerato, también consultada en la base del Ministerio de Educación.

Allí, el número de materiales aumenta porque el estudiante necesita insumos diferentes para Estudios Sociales, Historia, Ciudadanía, Filosofía, Emprendimiento, Ciencias Naturales, Biología, Química, Física, Investigación, Lengua y Matemática.

Lista de útiles y precios referenciales para el año lectivo 2026 y 2027. Precios referenciales. Fuente de útiles: Ministerio de Educación

Esto hace que el costo de Bachillerato sea considerablemente más sensible a las marcas escogidas.

Una revisión de precios actuales muestra que los cuadernos espirales A4 de 100 hojas cuestan desde USD 1,30; los juegos geométricos aparecen desde aproximadamente USD 1,02 y existen calculadoras científicas económicas alrededor de USD 4,27, aunque ciertos modelos que pueden superar los USD 38.

¿Qué dice el Ministerio de Educación?

La lista del Ministerio de Educación debe tomarse como una referencia básica, especialmente para el sistema fiscal.

La Cartera de Estado ha publicado históricamente listas diferenciadas por niveles, desde Inicial hasta Bachillerato. Y ha señalado que los materiales del año anterior que todavía estén en buenas condiciones pueden reutilizarse.

Además, el Ministerio ha señalado que en el sistema fiscal se entregan recursos educativos como textos y uniformes. Por ello, los padres deben revisar qué materiales ya recibe el estudiante antes de comprar nuevamente.

Costos no deben exceder valor del décimo

A través del Acuero Ministerial 00030-A, de agosto de 2025, se estableció que el costo total de los uniformes, útiles y textos escolares no deberá exceder el valor del décimo cuarto sueldo, a partir del año lectivo 2026-2027.

Asimismo, el documento señala que los padres, madres de familia o representantes legales tendrán plena libertad para adquirir los uniformes, textos y útiles escolares en los establecimientos de su preferencia.

"En ningún caso se deberá direccionar la compra hacia proveedores específicos ni exigir la adquisición de productos o servicios dentro de la institución educativa", dice el Acuerdo.